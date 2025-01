Po mnenju Svobode za ustavne spremembe glede preferenčnega glasu še dovolj časa

Ljubljana, 17. januarja - Poslanci Svobode so v DZ vložili predlog za spremembo ustave, s katerim bi na volitvah v DZ uvedli preferenčni glas. Poudarjajo, da so dolžni slediti volji, ki so jo volivci izrazili na referendumu. Opozarjajo, da je do konca mandata še eno leto, in da je, če obstaja volja, časa za sprejetje sprememb dovolj.