Poslanci zavrnili predlog za začetek postopka sprememb ustave glede sprememb volilnega sistema

Ljubljana, 28. marca - Poslanci so s 56 glasovi za, 31 glasovi proti in enim vzdržanim zavrnili predlog za začetek postopka sprememb ustave glede sprememb volilnega sistema. Ta bi prinesel povečanje števila poslancev z 90 na 92 in posledično omogočil ukinitev volilnih okrajev, uvedbo 18 volilnih enot in preferenčnega glasu na volitvah v DZ.