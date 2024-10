Za kampanjo pred junijskimi referendumi največ porabili v Svobodi in SDS

Ljubljana, 28. oktobra - V kampanjo pred junijskimi posvetovalnimi referendumi sta najvišje zneske vložili največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda in SDS. Med strankami so po višini zneskov izstopali še neparlamentarni Pirati, in sicer v kampanji o konoplji, med pravnimi osebami pa v kampanji o prostovoljnem končanju življenja Društvo Srebrna nit.