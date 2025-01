Odbor DZ zavrnil predlog SDS, da poplavljencem ne bi bilo treba predlagati dokazil za izplačano pomoč

Ljubljana, 14. januarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je zavrnil predlog SDS glede predplačil za obnovo avgusta 2023 poplavljenih hiš, da upravičencem do višine 20.000 evrov ne bi bilo treba predlagati dokazil, saj bi se to štelo kot lastno in nujno delo. V koaliciji so ocenili, da je predlog v nasprotju z načeli transparentne porabe javnih sredstev.