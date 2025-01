Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci o predplačilih za obnovo poplavljenih hiš

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 12. januarja - Poslanci bodo v tem tednu na delovnih telesih DZ med drugim obravnavali predlog SDS o predplačilih za obnovo avgusta 2023 poplavljenih hiš. Do višine 20.000 evrov tako upravičencem ne bi bilo treba predlagati dokazil, saj bi to štelo kot lastno in nujno delo. Obravnavali bodo tudi veto DS na zakon o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke.