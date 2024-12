DZ potrdil novelo zakona o popoplavni obnovi

Ljubljana, 12. decembra - DZ je danes s 65 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki bo po navedbah vlade optimizirala izvajanje ukrepov v okviru popoplavne sanacije. Med drugim podaljšuje rok za oddajo vloge za dodelitev investicijske spodbude gospodarskim družbam do 31. decembra 2025.