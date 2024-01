Na Ptuju v pričakovanju letos zgodnjega začetka 64. Kurentovanja

Ptuj, 22. januarja - Ptuj bo letos precej hitro, že med 3. in 13. februarjem, v znamenju 64. tradicionalnega Kurentovanja, ki velja za največjo slovensko prireditev v času pusta. Na ulice najstarejšega mesta privabi avtohtone in druge maske z vse Slovenije in srednje Evrope, pa tudi številne domače in tuje obiskovalce. Vrhunec bo znova mednarodna povorka 11. februarja.