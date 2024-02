S Kurentovim skokom začetek kurentovih opravil

Ptuj, 2. februarja - Ptuj bo v prihodnjih dneh v znamenju 64. Kurentovanja, ki na ulice tega mesta privabi avtohtone in druge pustne maske iz vse Slovenije in srednje Evrope, pa tudi številne domače in tuje obiskovalce. Uradni začetek Kurentovanja predstavlja sobotna etno povorka po ptujskih ulicah, začetek kurentovih opravil pa nocojšnji Kurentov skok.