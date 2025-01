Odlagališče nevarnih usnjarskih odpadkov na Rakovniku po dolgih letih sanirajo

Šmartno pri Litiji, 12. januarja - Država se je po dolgih letih čakanja jeseni lotila sanacije odlagališča na Rakovniku v občini Šmartno pri Litiji, kamor je nekdanja Industrija usnja Vrhnika (IUV) odlagala nevarne usnjarske odpadke. Kot so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu, so dela začeli oktobra lani, zaključili pa naj bi jih predvidoma do konca maja.