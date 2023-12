SOS za okolje: Usnjarski odpadki kljub obljubam še vedno na odlagališču Rakovnik

pripravil Gregor Mlakar

Šmartno pri Litiji, 8. decembra - Čeprav so na okoljskem ministrstvu že leta 2020 govorili o začetku sanacije odlagališča na Rakovniku v občini Šmartno pri Litiji, kamor je nekdanja Industrija usnja Vrhnika (IUV) odlagala nevarne usnjarske odpadke, se to še ni zgodilo. Od obljub so minila že tri leta, na ministrstvu pa kot razlog za zamudo navajajo letošnje poplave.