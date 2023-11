SOS za okolje: Sanacijo naj bi potrebovalo več sto degradiranih območij v Sloveniji

piše Aleš Kocjan

Ljubljana/Celje, 21. novembra - Okolje in zdravje ljudi v Sloveniji ogrožajo številna degradirana in onesnažena območja. Ministrstvo za okolje namerava do konca leta v javno obravnavo poslati novelo zakona o varstvu okolja, da bi zagotovili sistemski pristop k njihovi sanaciji. Podlaga zanjo bo seznam več kot 600 možnih lokacij, ki je od oktobra javno dostopen v Atlasu okolja.