Podnebni svet predvsem o predlogih za zmanjšanje izpustov v prometu

Ljubljana, 8. januarja - Podnebni svet, ki deluje kot vladno znanstveno posvetovalno telo pri oblikovanju in izvajanju podnebnih politik, je na prvi seji v letošnjem letu razpravljal predvsem o predlogih za zmanjšanje izpustov v prometnem sektorju. Med predlaganimi ukrepi so med drugim izpostavili nujnost ukinitve subvencij za fosilna goriva in promocijo javnega prometa.