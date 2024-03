Podnebni svet tokrat o stanju v sektorju rabe tal in gozdarstvu

Ljubljana, 8. marca - V četrtek se je sestal Podnebni svet, ki deluje kot vladno znanstveno-posvetovalno telo pri oblikovanju in izvajanju podnebnih politik. Osrednja tema zasedanja, ki so ga izvedli v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, je bilo stanje v sektorju rabe tal in gozdarstva. Člani so se seznanili tudi s časovnico posodobitve energetskega zakona.