Dalajlama užaloščen zaradi potresa v Tibetu

New Delhi, 7. januarja - Tibetanski duhovni voditelj dalajlama je sporočil, da ga je novica o močnem potresu, ki je davi prizadel Tibet, globoko užalostila in da moli za vse, ki so v nesreči izgubili življenje. Poškodovanim je ob tem zaželel hitro okrevanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.