Tibetanci obeležili 60. obletnico upora proti kitajski nadvladi

New Delhi, 10. marca - Tibetanci, ki živijo v izgnanstvu, kot tudi podporniki Tibeta so danes obeležili spomin na neuspešen upor proti kitajski nadvladi na Tibetu pred 60 leti, po katerem je tibetanski duhovni vodja dalajlama pobegnil v izgnanstvo. Številni so se zbrali v svetišču dalajlame v Indiji in pozvali h končanju zatiranja v Tibetu.