Tibetanski voditelji odločili, da mora o svojem nasledniku odločati dalajlama

New Delhi, 27. novembra - Tibetanski duhovni vodja dalajlama je edini, ki lahko odloča o postopku imenovanja svojega naslednika, so na današnjem zasedanju v Indiji odločili politični in verski voditelji tibetanske skupnosti v izgnanstvu. Poudarili so, da ne bodo priznali dalajlame, ki bi ga izbrala Kitajska.