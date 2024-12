Upravni nadzor ZD Ljubljana ustavljen

Ljubljana, 20. decembra - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je ustavil upravni nadzor Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Komisija, imenovana za nadzor, v določenem roku namreč nadzora ni zaključila, zato so ga podlagi zakona o splošnem upravnem postopku ustavili, so sporočili z ministrstva za zdravje.