ZD Ljubljana: Upravni nadzor ministrstva legitimen, a minister navedel več netočnih podatkov

Ljubljana, 21. decembra - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana so seznanjeni z izrednim upravnim nadzorom ministrstva za zdravje in ga razumejo kot legitimno odločitev. Po njihovih navedbah pa je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ob današnjem pojasnilu razlogov za nadzor navedel nekaj netočnih podatkov, med drugim o odhodih predstojnikov, so sporočili.