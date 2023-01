Novo ambulanto za neopredeljene v ZD Polje v štirih urah obiskalo 29 ljudi

Ljubljana, 30. januarja - V enoti Polje ZD Ljubljana so dopoldne odprli prvo ambulanto za paciente brez izbranega družinskega zdravnika. Ambulanto je v štirih urah zaradi zdravstvenih težav obiskalo in se v njej opredelilo 29 ljudi, nekateri so v skladu s triažo dobili termine za prihodnje dni. Prvo ambulanto za neopredeljene so popoldne odprli tudi v enoti Bežigrad.