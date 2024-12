Na Otoku porast nad skrajnim nasiljem navdušenih terorističnih osumljencev

London, 18. decembra - Protiteroristična policija v Veliki Britaniji opaža hiter porast osumljencev, ki so navdušeni nad skrajnim nasiljem, je danes opozorila visoka predstavnica londonske metropolitanske policije Vicki Evans. Na brifingu z novinarji v Londonu je izpostavila tudi to, da so med osumljenci otroci, stari deset ali enajst let.