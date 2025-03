ZDA napadle Islamsko državo v Somaliji

Mogadiš, 27. marca - Ameriška vojska je napadla položaje skrajne Islamske države (IS) v Somaliji, pri tem pa ubila več njenih borcev, med žrtvami ni civilistov, so v sredo sporočili iz ameriške vojske. Napadi na območju gorovja Golis so bili usklajeni s somalijsko vlado, poročajo tuje tiskovne agencije.