Osumljenec priznal načrtovanje napada na koncertu Taylor Swift

Dunaj, 8. avgusta - Najstnik, ki so ga v sredo aretirali v Avstriji, je priznal, da je načrtoval napad na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju, sta danes na novinarski konferenci povedala generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf in vodja direktorata za državno varnost in obveščevalne dejavnosti Omar Haijawi-Pirchner.