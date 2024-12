Občine s številnimi težavami pri sprejemanju prostorskih načrtov

piše Tinkara Zupan

Maribor/Koper/Celje/Izola/Kranjska Gora, 18. decembra - V Sloveniji 22 občin, med njimi tudi Maribor, Koper in Celje, še nima sprejetih občinskih prostorskih načrtov (OPN). Razlogi so povezani s težavnim usklajevanjem razvojnih in varstvenih interesov številnih deležnikov. Občine so pri pripravi v različnih fazah, zaradi zamude pa je država rok sprejema s konca tega leta podaljšala za 22 mesecev.