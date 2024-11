Vlada sprejela predlog novele za podaljšanje roka starih občinskih prostorskih aktov

Ljubljana, 7. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o urejanju prostora. S predlagano novelo želijo podaljšati rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov in rok veljavnosti starih prostorskih ureditvenih pogojev do leta 2026, je po seji dejal minister za naravne vire in prostor Jože Novak.