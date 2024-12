DZ potrdil novelo za podaljšanje roka veljave starih občinskih prostorskih aktov

Ljubljana, 12. decembra - DZ je danes z 58 glasovi za in sedmimi proti potrdil novelo zakona o urejanju prostora, s katero se podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov in rok veljavnosti starih prostorskih ureditvenih pogojev do leta 2026. Novela po navedbah vlade prinaša tudi boljše usklajevanje nosilcev urejanja prostora.