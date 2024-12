Cimos v Senožečah izročil prve odpovedi

Senožeče, 4. decembra - V senožeški veji podjetja Cimos so v ponedeljek izročili prve štiri namere o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ob tem naj bi že v tem tednu proizvodno linijo selili v Srbijo. Kot je za STA poudaril sekretar Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) za Kraško, Notranjsko in Obalo Sašo Ristič, so to storili brez pravne podlage.