Senožeče/Vuzenica, 18. septembra - Delavci družbe Cimos bodo danes v Vuzenici in Senožečah ob 12. uri za dve uri prekinili delo. Za opozorilno stavko so se odločili, ker se v pol leta z vodstvom podjetja niso uspeli uskladiti glede dviga plač in novega plačnega modela.