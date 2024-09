Delavci Cimosa ne izključujejo možnosti zaostritve stavke

Senožeče/Vuzenica, 18. septembra - Delavci družbe Cimos so danes v obratih v Vuzenici in Senožečah ob 12. uri izvedli dveurno opozorilno stavko. Po informacijah Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) je stavkalo okoli 150 delavcev. Če v pogajanjih za višje plače z vodstvom ne bodo dosegli napredka, v sindikatu ne izključujejo možnosti zaostritve stavke.