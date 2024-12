Pregled - šport, 2. 11. (ponedeljek)

INNSBRUCK - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tekmi 3. kroga evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem v Innsbrucku premagala Avstrijo s 25:24 (13:13). V skupini E je osvojila drugo mesto in se uvrstila v glavni del celinskega tekmovanja. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko z osmimi goli. Ana Abina je dosegla šest zadetkov, vratarka Maja Vojnovič pa je zbrala deset obramb.

PORTLAND - Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je vrnil na igrišča severnoameriške lige NBA in ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Portland Trail Blazers s 137:131 navdušil s 36 točkami in 13 podajami. Za tudi tokrat precej oslabljene košarkarje Dallasa je bila to četrta zaporedna zmaga ter osma na zadnjih devetih tekmah. Z razmerjem zmag in porazov 13-8 so ostali na petem mestu zahodne konference.

LJUBLJANA - Za Kajakaško zvezo Slovenije (KZS) je rezultatsko uspešno leto. Po besedah njenega direktorja Andreja Jelenca je manjkala le pika na i, olimpijska kolajna, z vsem drugim pa so več kot zadovoljni. Nekoliko slabše volje pa so zaradi področja financ, še vedno se niso opomogli po poplavah, ki so povsem uničile kajakaški center v Tacnu. Država jim je sicer namenila 80.000 evrov za njegovo sanacijo, a so pri KZS upali na več, saj je obnova do zdaj stala 300.000 evrov, dodatne stroške pa bo pomenila še prenova struge proge in izgradnja objektov, tu je pomoč obljubilo mesto Ljubljana oziroma njen župan Zoran Janković.

LJUBLJANA - Najboljši slovenski spidvejist Matej Žagar bo v novi sezoni dirkal pod okriljem Hrvaške motociklistične zveze (HMS), so iz Hrvaške sporočili v izjavi za javnost, ki jo povzemajo slovenski mediji. Enainštiridesetletnik je v izjavi dejal, da se z Avto-moto zvezo Slovenije (AMZS) ni uspel dogovoriti o pogojih glede nadaljnjega sodelovanja.

BUENOS AIRES - Argentinec Juan Martin Del Potro je s prijateljskim poslovilnim dvobojem proti Srbu Novaku Đokoviću v Buenos Airesu uradno končal kariero. Dva velika rivala, predvsem pa prijatelja, sta razveselila 15.000 ljubiteljev tenisa, ki so se ob slovesu Del Potra zbrali na tribunah in počastili kariero argentinskega teniškega zvezdnika.

MADRID - Italijanska regija Piemont bo gostila začetek kolesarske dirke po Španiji prihodnje leto, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji španske pentlje. Slovenski as in letošnji zmagovalec Primož Roglič bi lahko tako lov na rekordno peto zmago na Vuelti začel loviti v Italiji. Prihodnje leto bo na vrsti jubilejna 90. izdaja, na sporedu pa bo med 23. avgustom in 14. septembrom.

LJUBLJANA - Italija bo v prihodnjih treh letih gostila finalni turnir teniškega Davisovega pokala. Najboljše teniške reprezentance se bodo leta 2025 pomerile v Bologni, sporočilo Mednarodne teniške zveze (ITF) povzema nemška tiskovna agencija dpa.