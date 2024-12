Letni pregled STA - dogajanje, ki je zaznamovalo leto 2024

Ljubljana, 2. decembra - Leto 2024 so v Sloveniji poleg evropskih volitev zaznamovali posvetovalni referendumi, aktivnosti v zvezi z reformami, menjave v vladi in dogajanje na področju energetike, Slovenija je začela dvoletno članstvo v VS ZN. V svetu sta se nadaljevali vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, veliko pozornosti so bile deležne volitve v ZDA.