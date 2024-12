Na posvetu poudarili pomen kmetijstva kot varuha okolja in narave

Ljubljana, 2. decembra - Kmetijstvo ni zgolj onesnaževalec, ampak je predvsem varuh okolja in narave, je bilo slišati na znanstveno podprtem posvetu državnega sveta o tej tematiki, na katerem so želeli sodelujoči obrniti negativno videnje kmetijstva v povezavi z varovanjem okolja. Strinjali so so, da je za zdravo okolje potrebno sodelovanje znanosti, stroke in kmetijstva.