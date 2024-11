V državnem svetu o prednostih hidroenergije v energetski mešanici

Ljubljana, 15. novembra - V državnem svetu so danes pripravili posvet na temo hidroenergije. Sodelujoči v uvodnem delu so predstavili prednosti tega obnovljivega vira energije za razogljičenje, stabilnost elektroenergetksega sistema in večjo energetsko neodvisnost. Eno od sporočil je bilo, da brez hidroenergije učinkovitega zelenega prehoda ne bo.