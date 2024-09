V državnem svetu o omejevanju lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih

Ljubljana, 30. septembra - Poseg v lastninsko pravico je lahko tudi poseg v prehransko varnost, kmetje pa so naravo skozi zgodovino vedno varovali, je bilo slišati na posvetu državnega sveta in KGZS o omejevanju lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih ter odškodninah. Kot je bilo slišati, so ukrepi v luči varovanja narave in podnebnih sprememb nesorazmerni.