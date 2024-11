Avstralija sprejela prepoved uporabe družbenih omrežij mlajšim od 16 let

Canberra, 28. novembra - Avstralski parlament je danes sprejel zakonodajo, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij mlajšim od 16 let. Sprejeti ukrepi so eni najstrožjih na svetu pri omejevanju dostopa mladim do spletnih mest, kot so Facebook, Instagram, Tik Tok ali X. Kako jih bodo dejansko izvajali, za zdaj ostaja nejasno.