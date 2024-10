Petina Slovencev uporabljala orodja generativne umetne inteligence

Ljubljana, 9. oktobra - V prvem četrtletju letos je petina prebivalcev Slovenije uporabljala orodja generativne umetne inteligence, kot so ChatGPT, Gemini in Copilot. Največ takih je bilo med prebivalci, starimi med 16 in 24 let. Filme in serije je prek pretočnih storitev medtem gledalo dvakrat toliko starejših kot v 2022, ugotavlja statistični urad.