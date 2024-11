Avstralska vlada načrtuje prepoved dostopa do družbenih omrežij mlajšim od 16 let

Canberra, 7. novembra - Avstralska vlada načrtuje zakonodajo o prepovedi dostopa otrok in mladostnikov, mlajših od 16 let, do družbenih omrežij, s katero po besedah premierja Anthonyja Albaneseja želijo podpreti vzgojna prizadevanja staršev. Nalogo preverjanja starosti naj bi dodelili spletnim podjetjem. Zakonodaja predvideva kazni, toda ne za kršitve uporabnikov.