Gašparič: Znanstveno-raziskovalno delo se ne konča, dokler ni ustrezno komunicirano

Ljubljana, 27. novembra - Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so prepričani, da se znanstveno-raziskovalno delo ne konča, dokler ni ustrezno komunicirano in to predstavlja bistvo komuniciranja znanosti, je povedal državni sekretar Jure Gašparič. Dogodek v okviru Meseca znanosti je namenjen izzivom za sistemsko podporo razvoju komuniciranja znanosti.