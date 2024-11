Okrogla miza: Za učinkovitejše komuniciranje znanosti v Sloveniji potrebna odprta razprava z vsemi deležniki

Ljubljana, 12. novembra - Na okrogli mizi o komuniciranju znanosti, ki je danes potekala v organizaciji zavoda Znanost na cesti in Mlade akademije, so govorci izpostavili potrebo po bolj sistematični podpori in izobraževalnih programih na tem področju. Nujno pa je, da se glede komuniciranju znanosti v Sloveniji spodbuja odprta razprava, so se strinjali.