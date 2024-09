Mesec znanosti bo do konca decembra postregel s številnimi dogodki

Ljubljana, 17. septembra - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije tudi letos pripravlja niz dogodkov, združenih v Mesec znanosti. Od 18. septembra do 20. decembra bodo med drugim naslavljali teme o umetni inteligenci in superračunalnikih, jedrski energiji, biogospodarstvu in mikroplastiki, občanski znanosti in komuniciranju znanosti, so sporočili z ministrstva.