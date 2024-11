Muzikološki simpozij ob obletnicah dveh vidnih komponistov o modernizmu vzhoda in zahoda

Ljubljana, 27. novembra - Ob letošnjih obletnicah dveh najvidnejših slovenskih skladateljev Vinka Globokarja in Lojzeta Lebiča v Ljubljani poteka dvodnevni mednarodni muzikološki simpozij, s katerim želijo osvetliti modernizem v glasbi na vzhodu in zahodu. Na razpravo o vzporednicah, razlikah in stičiščih so povabili 24 tujih in domačih predavateljev.