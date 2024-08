Skladatelj akademik Lojze Lebič dopolnil 90 let

Ljubljana/Prevalje, 23. avgusta - Skladatelj akademik Lojze Lebič danes praznuje 90 let. Ena največjih osebnosti slovenske umetniške glasbe izhaja s Koroške, kar je zaznamovalo tudi njegovo ustvarjanje. Za njegov opus so zapisali, da je razpet med zvočno silovitostjo ter meditativno zadržanostjo, svetovljansko modernostjo in zaverovanostjo v dediščino preteklih kultur.