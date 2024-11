S Forumom nove glasbe na potovanje po različnih predelih sveta

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani se danes začenja Forum nove glasbe, ki bo v peti izdaji popeljal na odkrivanje glasbe iz različnih delov sveta. V Slovenski filharmoniji ga bo ob 18. uri uvedla slovaška in romunska ljudska glasba, del programa festivala, ki bo trajal do prihodnje sobote, pa je tudi počastitev jubilejev Lojzeta Lebiča in Vinka Globokarja.