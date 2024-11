Vlada potrdila najustreznejšo traso obvoznice Most na Soči

Ljubljana, 21. novembra - Vlada je na današnji seji potrdila najustreznejšo rešitev poteka trase obvoznice Most na Soči. Ta se na severni strani odcepi od obstoječe glavne ceste Peršeti-Most na Soči in zavije proti jugovzhodu, se nato nadaljuje skozi predor in na koncu priključi na obstoječi odsek glavne ceste Most na Soči-Bača.