Most na Soči, 9. januarja - Most na Soči bo dobil obvoznico, s katero želijo izboljšati povezanost Bovca, Tolmina in Cerknega z Novo Gorico in Ljubljano. Ministrstvi za okolje in infrastrukturo sta za mesec dni javno razgrnili predinvesticijsko zasnovo in okoljsko poročilo v postopku priprave državnega prostorskega načrta za obvoznico, javna obravnava pa bo 17. januarja.