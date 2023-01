Obvoznica mimo Mosta na Soči korak bližje izvedbi

Most na Soči, 18. januarja - V okviru javne razgrnitve so strokovnjaki na torkovi javni predstavitvi podrobneje predstavili projekt obvoznice mimo Mosta na Soči. Krajani so imeli največ pripomb na severno krožišče pri Modreju. Vrednost del je ocenjena na nekaj manj kot pet milijonov evrov, začeli pa bi jih lahko leta 2027. Javna razgrnitev poteka do 3. februarja.