Varnostni svet ZN podaljšal mandat afriškima misijama

New York, 15. novembra - Varnostni svet ZN je v četrtek soglasno potrdil resolucijo za podaljšanje mandata misiji v Srednjeafriški republiki (Minusca) in z vzdržanim glasom resolucijo za podaljšanje mandata misiji na spornem območju med Sudanom in Južnim Sudanom (Unisfa) do 15. novembra prihodnje leto.