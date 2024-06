Slovenija v VS ZN izrazila podporo Srednjeafriški republiki in tamkajšnji misiji ZN

New York, 28. junija - Slovenija popolnoma podpira misijo ZN v Srednjeafriški republiki (Minusca) in njeno delo, je v četrtek na zasedanju Varnostnega sveta ZN povedala namestnica slovenskega veleposlanika Saša Jurečko. Izrazila je podporo Srednjeafriški republiki in njenim prebivalcem na poti k trajnemu miru, trajnostnemu razvoju in politični stabilnosti.