Nevladniki si želijo širšega sodelovanja na področju digitalne vključenosti

Ljubljana, 13. novembra - Nevladniki so na današnji novinarski konferenci predstavili ugotovitve senčnega poročila o izvajanju ukrepov nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje, ki se nanašajo na digitalne spretnosti in digitalno infrastrukturo. Podali so svoje predloge ukrepov in izrazili željo po več sodelovanja na področju digitalne vključenosti.