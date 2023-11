Nevladniki opozorili na pomanjkljivosti vladnih ukrepov na področju digitalne vključenosti

Ljubljana, 28. novembra - Vladni ukrepi na področju digitalne vključenosti, digitalne dostopnosti, odprte kode, zelenega in digitalnega prehoda ter transparentnosti so pomanjkljivi, opozarjajo nevladne organizacije. Pozvale so k bolj transparentnemu oblikovanju politik na tem področju, upoštevanju potreb prebivalstva in večjemu sodelovanju strokovne javnosti.