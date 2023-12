Nevladne organizacije predstavile rezultate projekta za digitalizacijo nevladnega sektorja

Ljubljana, 7. decembra - V Računalniškem muzeju je konzorcij nevladnih organizacij danes predstavil rezultate projekta Na-prostem.si: Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov. Namen projekta je digitalizacija nevladnega in prostovoljnega sektorja ter podpora pri razumevanju in uporabi odprtokodnih programov, so sporočili organizatorji.